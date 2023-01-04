الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بسبب آثار الأمطار.. قرار جديد من إدارة تعليم المدينة بشأن الدراسة
بالفيديو.. طيار شاب يهبط بطائرة بعد انفجار محركها وينجو بالركاب
مشاجرة وتبادل إطلاق نار بين مواطنين في الدلم توقع مصابين.. وشرطة الرياض تتحرك
يحمي العظام والأسنان.. فوائد مذهلة للجيلاتين
بقيمة 7.5 مليارات ريال.. إطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة القصيم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بسبب آثار الأمطار.. قرار جديد من إدارة تعليم المدينة بشأن الدراسة

بسبب آثار الأمطار.. قرار جديد من إدارة تعليم المدينة بشأن الدراسة

بسبب آثار الأمطار.. قرار جديد من إدارة تعليم المدينة بشأن الدراسة
٠٨:٢٧:١٥ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 12 / 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، والمحافظات التابعة وذلك عبر منصة مدرستي .

 

وأوضحت “تعليم المدينة” عبر حسابها على موقع “تويتر” ، أن ذلك بناءً على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة ولمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدها، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وأعلنت إدارة تعليم الشرقية، استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر منصة مدرستي ،غدا الخميس الموافق  12 / 6 / 1444 هـ للمدارس التابعة لتعليم المنطقة ، لجميع الطلاب والطالبات ، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأضافت أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار ،وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة غدا الخميس بجميع مدارس «تعليم عفيف» بالرياض

كانت إدارة تعليم الزلفي، أعلنت استمرار الدراسة عن بعد، َوذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

وقالت “تعليم الزلفي” عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر” : تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر ‎#منصةمدرستي ،يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس بـ ‎#تعليم الزلفي”.

قررت إدارة تعليم الدوادمي، اليوم، استمرار تعليق الدراسة، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

لجميع الطلبة ومنسوبي التعليم

وقال الحساب الرسمي لإدارة تعليم الدوادمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 1444/6/12هـ في جميع مدارس تعليم الدوادمي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

اقرأ أيضا:

عاجل.. تعليق الدراسة غدًا في مكة ومحافظة القويعية

استمرار تعليق الدراسة في هذه المناطق

وقررت إدارات التعليم في مكة وجدة والقصيم استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الخميس، بسبب استمرار حالة التقلبات الجوية.

وقالت إدارة تعليم القصيم، في بيان لها عبر “تويتر”، إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع استمرار الحالة المناخية؛ وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) ليوم غد الخميس 12-6-1444ﮪ عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم ومكاتب التعليم.

حالة الطقس حسب “الأرصاد”

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الكلمات الدلالية:
آثار الأمطار اخبار السعودية الدراسة تعليم المدينة وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
«الداخلية»: استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة

«الداخلية»: استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة

٠٩:١١ م، الأحد، ١٦ مايو ٢٠٢١
العثور على الشقيقتين المختفيتين في «بحرة» منذ يوم العيد (فيديو)

العثور على الشقيقتين المختفيتين في «بحرة» منذ يوم العيد (فيديو)

١٠:١٢ ص، الأثنين، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٧
مواطن يعتدي على طبيب بآلة حادة داخل مركز صحي في «تربة حائل»

مواطن يعتدي على طبيب بآلة حادة داخل مركز صحي في «تربة حائل»

١١:٣٠ م، الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠١٥
قنصلية المملكة في هيوستن تصدر تنبيهًا عاجلاً للمواطنين

قنصلية المملكة في هيوستن تصدر تنبيهًا عاجلاً للمواطنين

٠٨:١٦ ص، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *