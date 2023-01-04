بسبب آثار الأمطار.. قرار جديد من إدارة تعليم المدينة بشأن الدراسة

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أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 12 / 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، والمحافظات التابعة وذلك عبر منصة مدرستي .

وأوضحت “تعليم المدينة” عبر حسابها على موقع “تويتر” ، أن ذلك بناءً على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة ولمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدها، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

بناءً على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة ولمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدها، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الخميس 12 / 6/ 1444هـ بمدارس #المدينة_المنورة ،والمحافظات التابعة وذلك عبر #منصة_مدرستي . pic.twitter.com/aJNSY9xvPb — إدارة تعليم المدينة المنورة (@MOE_MDI) January 4, 2023

وأعلنت إدارة تعليم الشرقية، استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر منصة مدرستي ،غدا الخميس الموافق 12 / 6 / 1444 هـ للمدارس التابعة لتعليم المنطقة ، لجميع الطلاب والطالبات ، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأضافت أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار ،وحرصًا على سلامة الجميع.

عاجل،،،

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار ،وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر #منصة_مدرستي ،غدا الخميس الموافق

12 / 6 / 1444 هـ للمدارس التابعة لتعليم المنطقة ، لجميع الطلاب والطالبات ، ومنسوبي ومنسوبات المدارس — إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) January 4, 2023

كانت إدارة تعليم الزلفي، أعلنت استمرار الدراسة عن بعد، َوذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

وقالت “تعليم الزلفي” عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر” : تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر ‎#منصةمدرستي ،يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس بـ ‎#تعليم الزلفي”.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ..

تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر #منصة_مدرستي ،يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_الزلفي. pic.twitter.com/qJFsoQGVwi — إدارة تعليم الزلفي (@MOE_ZLF) January 4, 2023

قررت إدارة تعليم الدوادمي، اليوم، استمرار تعليق الدراسة، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

لجميع الطلبة ومنسوبي التعليم

وقال الحساب الرسمي لإدارة تعليم الدوادمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 1444/6/12هـ في جميع مدارس تعليم الدوادمي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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استمرار تعليق الدراسة في هذه المناطق

وقررت إدارات التعليم في مكة وجدة والقصيم استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الخميس، بسبب استمرار حالة التقلبات الجوية.

وقالت إدارة تعليم القصيم، في بيان لها عبر “تويتر”، إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع استمرار الحالة المناخية؛ وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) ليوم غد الخميس 12-6-1444ﮪ عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم ومكاتب التعليم.

حالة الطقس حسب “الأرصاد”

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.