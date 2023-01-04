الذهب يستمر في الصعود مع تراجع مؤشر الدولار

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واصلت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعها، في مقابل تراجع مؤشر الدولار، وكذلك ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1845.56 دولار للأوقية بحلول الساعة (05:58) بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1851.30 دولار، حسب “الاقتصادية”.

تراجع مؤشر الدولار

وفي المقابل، انخفض مؤشر الدولار 0.2% بعدما صعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء. ويجعل انخفاض الدولار من الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، حسب “رويترز”.

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محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المقرر يصدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد يومي 13 و14 ديسمبر في الساعة (19:00) بتوقيت جرينتش، 12:00 بتوقيت مكة المكرمة، ورفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر بعدما رفعها أربع مرات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل مرة؟.

أسعار الفضة والمعادن

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.3% إلى 24.06 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1083.65 دولار، وصعد البلاديوم 1.5% إلى 1736.06 دولار.