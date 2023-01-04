رفع مليون متر مكعب من الأنقاض والمخلفات من الشوارع والأحياء بالجوف

تواصل – واس:

رفعت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها مليون متر مكعب من الأنقاض كما أنهت إصلاح 925 ألف متر طولي من الأرصفة المتهالكة في شوارع وطرقات وأحياء المنطقة، وذلك خلال العام 2022م.

96% إنجاز حملة القضاء على مظاهر التشوه

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن نسبة الإنجاز في حملة القضاء على مظاهر التشوه البصري بالمنطقة خلال العام المنصرم بلغت 96%، وتم رفع 467 سيارة تالفة من الشوارع وإزالة أكثر من 70 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة ومعالجة 5317 حاوية نفايات وإزالة 782 لوحة دعائية مخالفة من شوارع المنطقة وصيانة أكثر من 10 آلاف عمود إنارة و217 ألف متر مربع من حفر الشوارع.

تحسين المشهد الحضري

وأكدت الأمانة أن حملات محاربة التشوه البصري ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، لتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة في المدن والمحافظات وفقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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