وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة .. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة مختلف المؤهلات ، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في الدمام وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: