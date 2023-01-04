الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة .. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة .. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة .. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة .. التفاصيل ورابط التقديم
٠٨:٣٤:١٩ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة مختلف المؤهلات ، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في الدمام وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الحسابات

المؤهلات والخبرة

  • بكالوريوس في الهندسة
  • المفضل: درجة الماجستير
  • سنوات من الخبرة 10 – 15 سنة

محلل سجل أول

المؤهلات والخبرة

  • مطلوب: درجة البكالوريوس في الهندسة أو في العلوم البحتة أو التطبيقية من جامعة معترف بها.
  • المفضل: ماجستير أو درجة أعلى في هندسة البترول ، المدنية ، التعدين ، الجيولوجيا الإنشائية هي الأفضل.
  • مطلوب: أكثر من 7 خبرة ذات صلة في وضع مماثل في مؤسسة معترف بها عالميًا في الشركات العاملة أو خدمات حقول النفط أو الطاقة أو القطاعات المماثلة.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
شركة التصنيع وخدمات الطاقة طاقة فرص وظائف

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