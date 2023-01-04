وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة .. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة مختلف المؤهلات ، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في الدمام وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير الحسابات
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس في الهندسة
- المفضل: درجة الماجستير
- سنوات من الخبرة 10 – 15 سنة
محلل سجل أول
المؤهلات والخبرة
- مطلوب: درجة البكالوريوس في الهندسة أو في العلوم البحتة أو التطبيقية من جامعة معترف بها.
- المفضل: ماجستير أو درجة أعلى في هندسة البترول ، المدنية ، التعدين ، الجيولوجيا الإنشائية هي الأفضل.
- مطلوب: أكثر من 7 خبرة ذات صلة في وضع مماثل في مؤسسة معترف بها عالميًا في الشركات العاملة أو خدمات حقول النفط أو الطاقة أو القطاعات المماثلة.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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