الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. طيار شاب يهبط بطائرة بعد انفجار محركها وينجو بالركاب
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بالفيديو.. طيار شاب يهبط بطائرة بعد انفجار محركها وينجو بالركاب

بالفيديو.. طيار شاب يهبط بطائرة بعد انفجار محركها وينجو بالركاب

بالفيديو.. طيار شاب يهبط بطائرة بعد انفجار محركها وينجو بالركاب
٠٨:٢٥:٠٢ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن طيار شاب من الهبوط بطائرة بعد انفجار محركها في الجو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأثناء رحلة طيران شعر قائد الطائرة وهو شاب صغير السن بحالة اهتزاز في الطائرة، وسمع أصوات الانفجار.

ومع  الوقت أيقن الشاب، 18 عاما، أن محرك الطائرة انفجر في الهواء، وحاول جاهدا الهبوط بها في منطقة نائية، بعيدا عن قائدي المركبات والسكان.

وبالفعل نجح الشاب قائد المركبة بعد محاولات من الهبوط بها في منطقة نائبة بجوار ممر جبلي بعيدا عن طريق المركبات، وتمكن من النجاة بحياة الركاب وعددهم 4 ركاب.

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الكلمات الدلالية:
انفجار محرك طائرة طائرة طيار شاب هبوط اضطراري

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