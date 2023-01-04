إيقاف الأعمال الإنشائية في الحرم المكي (فيديو)

تواصل – فريق التجرير:

أعلن وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة المخاطر في المسجد الحرام، فايز الحارثي، إيقاف الأعمال الإنشائية في الحرم المكي لحين انتهاء الحالة المطرية.

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أخذ الاحتياطات في مواجهة الأمطار

وأشار في تصريح عبر الهاتف إلى قناة “الإخبارية” إلى الاستعداد وأخذ الاحتياطات التامة عند صدور تقارير المركز الوطتي للأرصاد بهطول الأمطار، لافتًا إلى أن فريق السلامة يتواجد في جنبات الحرم المكي للتأكد من توافر السلامة، وإيقاف الأعمال الإنشائية إلى حين تجدر الإشارة بانتهاء الحالة المطرية.

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4000 عامل للتعامل مع الحالة المطرية

وحشدت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.

وأوضحت الرئاسة أنه تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفاعل في عملية التجفيف وتكثيف استعداداتها بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار.