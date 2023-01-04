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تنبيه عاجل و7 تعليمات من الداخلية الكويتية بسبب العاصفة المطرية
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تنبيه عاجل و7 تعليمات من الداخلية الكويتية بسبب العاصفة المطرية

تنبيه عاجل و7 تعليمات من الداخلية الكويتية بسبب العاصفة المطرية

تنبيه عاجل و7 تعليمات من الداخلية الكويتية بسبب العاصفة المطرية
٠٧:٣٦:٥٨ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تزامنًا مع العاصفة المطرية التي تشهدها الكويت، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانًا نبهت فيه إلى ضرورة إلتزام الجميع بتعليمات باتباع تعليمات وإرشادات رجال الأمن في الطريق بحال وجود تحويلات أو طرق بديلة أثناء هطول الأمطار في البلاد.

وشددت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على قائدي المركبات ضرورة ترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ والالتزام بربط حزام الأمان وعدم السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه.

كما دعت وزارة الداخلية الجميع إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بشأن أحوال الطقس والتحذيرات ذات الصلة.

التعليمات

1- اتباع تعليمات رجال الأمن في الطريق حال وجود تحويلات.
2- ترك مسافة أمان بين السيارات.
3- ربط حزام الأمان.
4- عدم السرعة.
5- عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.
6- جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية.
7- تجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه.

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