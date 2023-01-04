شاهد.. تدفق السيول في حي البحيرات بمكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق السيول في حي البحيرات بمكة المكرمة.

وأظهر المقطع، جريان السيول العارمة، في حي البحيرات، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ووفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).

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