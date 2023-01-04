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وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي تتعلق بالعلاقات المتينة بين البلدين
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وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي تتعلق بالعلاقات المتينة بين البلدين

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي تتعلق بالعلاقات المتينة بين البلدين

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي تتعلق بالعلاقات المتينة بين البلدين
٠٧:٠٧:٤٥ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

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وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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العلاقات بين السعودية والامارات رسالة خطية وزير الخارجية وزير خارجية الإمارات

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