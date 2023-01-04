تأثير مذهل.. هذا ما يفعله الشاي الأخضر في دهون البطن خلال أسابيع

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النظام الغذائي وممارسة الرياضة هما أكثر الإجراءات فعالية لإنقاص الوزن، لكن الشاي الأخضر أصبح أيضًا دواء وظيفيًا مهمًا نظرًا لفوائده الصحية الواسعة النطاق. والتي تعتبر مفيدة في الوقاية من المتلازمات الأيضية، مثل مرض السكري.

في الوقت الذي كشفت فيه بعض الدراسات أن فوائد الشاي الأخضر في التخلص من الدهون الحشوية قد تظهر في غضون أسابيع.

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فوائد الشاي الأخضر

ويقول موقع (ميدسين نت): “يمكن أن تساعد الخضروات الورقية والشاي الأخضر والخضروات الزاهية في تقليل التورم وإيقاف جينات تخزين الدهون. كما ثبت أن شرب الشاي الأخضر يقلل من الدهون الحشوية”.

وأرجع الباحثون هذه التأثيرات إلى حد كبير إلى تركيبة المشروبات التي لامثيل لها من مضادات الأكسدة، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن “الشاي الأخضر منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على “إيبيجالوكاتشين جاليت”، والتي تشير الدراسات إلى أنها تقلل دهون البطن بشكل فعال”.

في عام 2012، قامت دراسة نشرتها مجلة الأطعمة الوظيفية بتقييم آثار الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة على الأشخاص البالغين في الصين الذين لديهم نسبة عالية من دهون البطن.

ووقع الاختيار على 118 شخصًا لتناول مشروب يومي يحتوي على 609.3 مجم من الكاتيكين و68.7 مجم من الكافيين، أو مشروب تحكم لمدة 12 أسبوعًا.

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قياس مساحة الدهون في البطن

وتم قياس مساحة الدهون في البطن ووزن الجسم وتكوينه لكل شخص في الأسبوع 0 والأسبوع الثامن والأسبوع 12. واكتشف الباحثون أن “منطقة الدهون الحشوية في البطن، ووزن الجسم، ودهون الجسم قد انخفضت بشكل ملحوظ عن طريق العلاج بالشاي الأخضر المخصب بمضادات الاكسدة، ولكن لم تظهر هذه التأثيرات في المجموعة الضابطة […]”.

وعلاوة على ذلك، لوحظ انخفاض معنوي في منطقة الدهون الحشوية في الأسبوع 12، مقارنة بمجموعة التحكم.