«تدار من خارج المملكة» .. الحربي يحذر من حسابات احتيال

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من حسابات احتيالية تدار من خارج المملكة.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “حسابين تدار من خارج السعودية الحذر منها تم الاحتيال والنصب على الكثير من المستخدمين وسرقة مبالغ منهم وسرقة حساباتهم من السعودية والخليج”.

وأضاف سالم الحربي، أن هذه الحسابات، تستخدم أرقاما سعودية وهميه ويدعون حل المشاكل التقنية وتوثيق الحسابات للإيقاع بالضحايا احذر منهم .

وأشار سالم الحربي، إلى أن هذه المواقع الاحتيالة منها حساب “rw7iu @، وحساب ” INDUMODA @ ، على تطبيق تويتر.

اقرأ أيضا:

محام يكشف عن طرق جديدة للاحتيال.. ما علاقتها بالمحامين؟

«نصب واحتيال».. السبيعي يحذر من رسالة متداولة على مواقع التواصل (فيديو)