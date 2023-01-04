بحكم قضائي.. أمريكا تعلن إنهاء حياة أول متحولة جنسيًا بـ«الحقنة المميتة»

تواصل- وكالات:

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن السطات نفذت الحكم القضائي ضد أول متحولة جنسيًا بالتخلص منها بـ”الحقنة المميتة”.

وأفادت صحيفة The Guardian، بأنه تم أمس في الثالث من يناير، إنهاء حياة أول امرأة متحولة جنسيا في التاريخ في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة، أنه تم اتهام أمبر ماكلولين، بارتكاب جريمة التخلص من فتاة قبل 20 عاما.

ووفقا للصحيفة، قامت ماكلولين، عندما كانت رجلا، بتسديد طعنات لصديقته حتى الموت في عام 2003 في إحدى ضواحي سانت لويس.

وفي عام 2006، تمت إدانة مرتكب الجريمة وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وخلالها قام بتغيير جنسه.

وبذل عضوا الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميسوري، الديموقراطيان كوري بوش وإيمانويل كليفر، كل الجهود الممكنة للعفو عن أمبر ماكلولين، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملة للعفو عنها.

وشدد عضوا الكونغرس على أن ماكلولين كان يعاني من مشاكل عقلية خطيرة ناجمة عن طفولة صعبة، لكن هيئة المحلفين لم تأخذ ذلك بالاعتبار عند النطق بالحكم، وانتهت المحاكمة التي استمرت 20 عاما بعقوبة إنهاء حياتها.

وفي مساء أمس الثلاثاء، رفض حاكم ولاية ميسوري الجمهوري مايك بارسون الالتماس، ووقع مذكرة التخلص من حياتها، وتم تنفيذ الحكم عن طريق الحقن بحقنة مميتة.