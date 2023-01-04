تنبيه مقدم من «الأرصاد» على المنطقة الشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيها متقدما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على المنطقة الشرقية، تشمل الخبر، والدمام، والقطيف، والظهران، ورأس تنورة.

خطورة أماكن تجمعات الأمطار

وتستمر الحالة، حسب تنبيه الأرصاد حتى الساعة 2 صباح يوم الخميس الموافق 5 من يناير، فيما حذر المركز، وكذلك الدفاع المدني، من خطورة أماكن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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أمطار رعدية ورياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وأوضح أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية «طريف وعرعر».