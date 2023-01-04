عمل بطولي.. منقذ الطفل المحاصر في سيول المدينة يكشف التفاصيل

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كشف عسكري في قوات الطوارئ التابعة لأمن الدولة عن تفاصيل إنقاذه طفلاً بعد أن حاصرته السيول جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة المنورة أمس.

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فيديو يحبس الأنفاس

وانتشر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يوثق لحظات إنقاذ طفل حاصرته السيول في المدينة المنورة. وأظهر الفيديو، نزول أحد الشباب إلى المياه الجارفة في مجرى السيل، ليصل إلى الطفل الذي وقف في منطقة مرتفعة قليلاً لم تصلها المياه، وسط السيل.

وسارعت مجموعة من الشبان لمساعدة الشاب لإخراج الطفل، من خلال إنشاء جسر من الألواح الخشبية، ليتمكن من حمل الطفل وإيصاله لبر الأمان.

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تفاصيل عملية الإنقاذ

وروى منقذ الطفل في تصريحات إلى قناة “الإخبارية”، قائلاً: “كنت موجودًا داخل البيت، وجاءني ابن أخي وأخبرني أن طفلاً عالقًا في السيل، وأتيت لا إراديًا لأرى الحدث (…) حيث علق الطفل في منطقة صخرية”.

وأضاف: “والحمد لله على حسب مجهوداتي وتدريبي، فأنا متمرس في هذا العمل”، مشيرًا إلى أنه تمكن من إنقاذ الطفل خلال أقل من نصف ساعة.

وتعرض منقذ الطفل للإصابة أثناء محاولته إنقاذه، وأشار إلى أنه فور إخراجه لاحظ أن الطفل يشعر بالبرودة ويرتجف، وحاول تدفئته، لكن ملابسه كانت مبللة.

وتشهد المدينة المنورة وعدد من المناطق الأخرى، موجة أمطار غزيرة، ودعا الدفاع المدني، المواطنين للابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والسيول، والبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة.