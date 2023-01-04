الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
حاصرتهم المياه.. «مدني المدينة»: إنقاذ 3 أشخاص محتجزين داخل مركبة
الديوان الملكي: وفاة الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود
«تسلا» تكشف عن رقم قياسي جديد لتصنيع السيارات في 2022
5 برامج تعزز السلامة الدوائية للمرضى النفسيين بمجمّع إرادة بالرياض
أسعار النفط تتراجع اليوم.. و«برنت» يسجل 80 دولارًا للبرميل
نائب وزير الصناعة: منطقة التعدين الناشئة توفر 50% من الموارد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حاصرتهم المياه.. «مدني المدينة»: إنقاذ 3 أشخاص محتجزين داخل مركبة

حاصرتهم المياه.. «مدني المدينة»: إنقاذ 3 أشخاص محتجزين داخل مركبة

حاصرتهم المياه.. «مدني المدينة»: إنقاذ 3 أشخاص محتجزين داخل مركبة
٠٥:٤٣:٥١ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت “الدفاع المدني” عن مباشرة فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة بلاغًا يفيد باحتجاز 3 أشخاص داخل مركبة، حيث تمكّنت الفرق من إخراج المحتجزين وهم بصحة جيدة.
جاء ذلك بعد أقل من ساعة على إعلان الدفاع المدني بالمدينة المنورة مباشرته لبلاغ احتجاز شخص داخل مركبة، تم إنقاذه وهو بصحة جيدة.

من جهة أخرى، دعا الدفاع المدني المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، وعدم التواجد بالقرب من مجاري السيول والأودية وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، فإنها تُحذر من فرص هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية على مناطق مكة المكرمة والشرقية.

الدفاع المدني - احتجاز شخص بمركبة - صورة ارشيفية
الدفاع المدني – احتجاز شخص بمركبة – صورة ارشيفية

الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»، أن الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، وأن الحالة المطرية المتوقعة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا بالأمواج وتساقطًا للبرد وسيولاً وانعدامًا للرؤية، وأنها تستمر حتى الساعة 2 من صباح يوم غد الخميس.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على مكة المكرمة

كما حذرت من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل «الكامل والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة والليث والشعيبة وجدة وخليص وعسفان والطائف»، وأنها تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.

أمطار على الشرقية حتى صباح الغد

وأشارت إلى تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الشرقية، تشمل «الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا»، وأنها مستمرة حتى الساعة 2 من صباح يوم غد الخميس.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمطار الدفاع المدني السعودية اليوم مدني المدنية

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. اللحظات الأولى لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية

بالفيديو.. اللحظات الأولى لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية

٠٧:٥٧ ص، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠١٦
«العدل» تقر إنشاء مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة بدلاً عن أقسام الشرطة

«العدل» تقر إنشاء مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة بدلاً عن أقسام الشرطة

١١:٥٦ ص، الأحد، ٢٦ مارس ٢٠١٧
أنور مالك: الكيان الصهيوني يصنع دويلات شيعية على حدوده لحمايته

أنور مالك: الكيان الصهيوني يصنع دويلات شيعية على حدوده لحمايته

٠١:٠٢ ص، الجمعة، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٦
500 جلدة والسجن عامين لثلاثيني هدّد والديه بالذبح في جدة

500 جلدة والسجن عامين لثلاثيني هدّد والديه بالذبح في جدة

٠٢:٤٨ م، الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *