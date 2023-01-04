5 برامج تعزز السلامة الدوائية للمرضى النفسيين بمجمّع إرادة بالرياض

تواصل – واس:

يولي مجمّع إرادة والصحة النفسية بالرياض سلامة المرضى أهمية كبرى، ومن ركائز ذلك السلامة الدوائية، التي تهدف لتقليل عامل الأخطاء المتعلقة بالدواء، والأضرار المحتملة والمترتبة عليها، حيث ينفذ المجمع جملة من البرامج الهامة التي تهدف إلى مواجهة الأخطار المحتملة المرتبطة بالدواء قبل حدوثها.

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تحسين الأداء باستمرار لجميع الخدمات

وبين المدير التنفيذي للمجمع الدكتور حسن بن رافع الشهري أن طبيعة الاضطرابات والأعراض النفسية التي يعاني منها المرضى النفسيون ومرضى الإدمان قد تحد من استيعابهم وقدرتهم على إدراك تبعات التدخلات العلاجية، وأن ذلك يستدعي حاجتهم الماسة إلى عناية نفسية آمنة ورعاية طبية سليمة مع الحرص الشديد والدقة فيما يخص سلامة الإجراءات العلاجية والخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا حرص المجمع على تحسين الأداء باستمرار لجميع الخدمات، وتنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف لتعزيزالسلامة لدى هذه الفئة من المرضى.

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التصدي للأخطاء الدوائية

من جهتها، بينت مشرفة وحدة الصيدلة الأكلينيكية بالمجمع آلاء القعيط أن المجمع يتصدى للأخطاء الدوائية عبر 5 برامج مهمة تسهم في تعزيز سلامة المرضى النفسيين ومرضى الإدمان دوائياً.

وأشارت إلى أن هذه البرامج تضم عيادة الاستشارات الدوائية والمعنية بتعزيز الثقافة الدوائية للمريض واسرته وتقليل الأخطاء وتجنب الاستعمال الخاطئ للدواء والتعريف بوسائل وطرق حفظ الأدوية والظروف الملائمة لحفظه، كما تضم مركز معلومات الأدوية الذي يهدف إلى تقليل الأخطاء الدوائية من خلال توفير المعلومات الدوائية المبنية على البراهين العلمية إلى مقدمي الرعاية الصحية لتساعدهم في اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة، وكذلك عيادة الكلوزابين التي تعمل على تقديم النصح الدوائي والمتابعة لمرضى الكلوزابين لتقليل الأخطاء الدوائية الناتجةعن هذا الدواء، ومنعها قبل حدوثها.

وأضافت أن البرامج تشمل برنامج الالتقاطة الجيدة والذي يعنى بالرصد والتبليغ عن الأخطاء الطبية المحتملة قبل حدوثها، وكذلك برنامج التيقظ الدوائي، والذي يتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.

وكشفت الصيدلانية آلاء القعيط أن عدد وصفات الأدوية التي تم صرفها خلال العام الماضي بلغ (156583) وصفة، منها (14252) وصفة تم إيصالها للمرضى في منازلهم بالتعاون مع البريد السعودي، كما أن وحدة الصيدلة الإكلينيكية بالمجمع استقبلت ما يقارب (3200) زيارة خلال الفترة نفسها .