«تسلا» تكشف عن رقم قياسي جديد لتصنيع السيارات في 2022

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كشفت شركة “تسلا”، عملاق تصنيع السيارات في العالم، أن مبيعاتها خلال 2022 سجلت رقمًا قياسيًا بلغت 1.3 مليون سيارة.

ورغم أن هذا الرقم لم يلبِّ آمال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، فإن حجم المبيعات تجاوز الرقم القياسي السابق عندما باعت الشركة 936 ألف سيارة عام 2021.

وزادت مبيعات الشركة على مدار العام بنسبة 40%، في حين قفز الإنتاج بنسبة 47%، ليصل إلى 1.37 مليون سيارة.

تراجع القيمة السوقية للشركة الأمريكية

يأتي ذلك، فيما تراجعت القيمة السوقية لشركة تسلا وبلغت قيمتها 344.5 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة الـ 20 عالميًا.

وخرجت تسلا، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات، من قائمة الشركات العشر الكبرى، حين فقدت الشركة 68% (716.5 مليار دولار) من قيمتها منذ مطلع 2022، لتبلغ 344.5 مليار دولار مقابل 1.06 تريليون دولار بنهاية 2021، حسب “الاقتصادية”.

وسجلت الأسهم عمومًا، وخاصة شركات التكنولوجيا تراجعات حادة، إلا أن تراجعات سهم “تسلا” زادت حدتها مع إعلان إيلون ماسك عن شراء شركة تويتر، ما زاد المخاوف بعدم تفرغه لشركة السيارات الكهربائية الشهيرة.

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