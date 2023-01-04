أسعار النفط تتراجع اليوم.. و«برنت» يسجل 80 دولارًا للبرميل

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب؛ نظرًا لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 1.71 دولار، أي 1.9 بالمئة، إلى 80.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش.

في الوقت نفسه، تراجع الخام الأمريكي 1.4 دولار، أي 1.8 بالمئة، إلى 75.65 دولار للبرميل.

كما خسر خام القياس أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء، مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية له في أكثر من ثلاثة أشهر.

ارتفاع أسعار النفط ما بين 7 إلى 10%

وخلال العام الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا يتراوح ما بين 7 إلى 10%، حيث ارتفع خام برنت بنحو 10 بالمئة بعد أن قفز 50 بالمئة في 2021، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 7 بالمئة في 2022 بعد مكاسب العام الماضي البالغة 55 بالمئة، وانخفض كلا المعيارين بشكل حاد في عام 2020 حيث أدت جائحة كوفيد -19 إلى خفض الطلب على الوقود.

وسجل خام برنت آخر سعر له يوم الجمعة الماضية نحو 85.91، في الوقت الذي استقر فيه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 80.26 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.86 دولار أو 2.4 بالمئة.

وتوقع عدد من خبراء النفط ارتفاع أسعاره في العام الجديد مسجلاً رقمًا قياسيًا بسبب استمرار تلك الأزمات العالمية، والتوترات التي تشهدها الكثير من دول العالم، فضلا عن انتشار فيروس كورونا.

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