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بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على المسجد الحرام

بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على المسجد الحرام

بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على المسجد الحرام
٠٤:٤٧:٢٧ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تساقط الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، حيث يظهر الفيديو عددًا كبيرًا من المعتمرين وهم يحاولون الهروب من مياه الأمطار.

كما يوضح الفيديو فرحة بعض المعتمرين بتساقط الأمطار باعتبارها أمطار بركة وخير، كما عاشوا تلك الأجواء الفريدة بسعادة غامرة.

كان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أكد أن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام، غير صحيح، ومعالج بمؤثرات إضافية.

وكانت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تداولت مقطع فيديو، وصور مقتصة منه، تبين تساقط الثلج والبرد على الكعبة المشرفة وصحن الطواف بالبيت الحرام بمكة المكرمة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. «الأرصاد»: الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح

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