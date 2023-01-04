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نائب وزير الصناعة: منطقة التعدين الناشئة توفر 50% من الموارد

نائب وزير الصناعة: منطقة التعدين الناشئة توفر 50% من الموارد

نائب وزير الصناعة: منطقة التعدين الناشئة توفر 50% من الموارد
٠٤:٤٩:٤٨ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر، أن منطقة التعدين الناشئة توفر ما يتراوح ما بين 40 في المئة إلى 50 في المئة من الموارد، وتُعد الأقل استغلالاً بين دول العالم.

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الإنفاق على الاستكشاف

وأضاف على هامش انعقاد المؤتمر الصحفي، الأربعاء؛ لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، أن “الإنفاق على الاستكشاف في منطقة التعدين الناشئة، قليل، ونأمل زيادته، ولكن مع الإنفاق القليل على الاستكشاف، هذه المنطقة توفر من 40 في المئة إلى 50 في المئة من الموارد التعدينية المستقبلية في العالم، بينما تمثل 33 في المئة من سكان العالم، و45 في المئة من مساحة العالم”.

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الأقل استغلالاً في دول العالم

وأشار المديقر إلى أن هذه المنطقة “تعد الأقل استغلالاً من المناطق الأخرى في دول العالم مثل أستراليا وكندا وجنوب الولايات المتحدة”، لافتًا إلى أن هذه الدول تحتاج إلى الاستمرار في الإنتاج بإنتاجة وتقنيات أفضل، والإسهام بشكل أفضل في مستقبل الطلب على المعادن.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2023، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض.

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