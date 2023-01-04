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عاجل.. تعليق الدراسة غدًا في مكة ومحافظة القويعية
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عاجل.. تعليق الدراسة غدًا في مكة ومحافظة القويعية

عاجل.. تعليق الدراسة غدًا في مكة ومحافظة القويعية

عاجل.. تعليق الدراسة غدًا في مكة ومحافظة القويعية
٠٤:١٢:٣٠ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة، استمرار تعليق الدراسة حضوريًا غدًا، في ظل توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار الخميس.

وقالت: “استمرار الدراسة (عن بعد) عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

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تعليق الدراسة حضوريًا غدًا بمحافظة القويعية 

إلى ذلك، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القويعية، تعليق الدراسة حضوريًا غدًا، بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار الخميس.

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر منصة_مدرستي ومنصة روضتي يوم غدٍ الخميس 1444/6/12هـ في جميع مدارس تعليم القويعية لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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يذكر أن عددًا من إدارات التعليم بمحافظات مختلفة اتخذت قرارًا بتعليق الدراسة بسبب الحالة المطرية في العديد من مناطق المملكة.

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