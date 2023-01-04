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«العدل»: 500 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا خلال عام

«العدل»: 500 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا خلال عام

«العدل»: 500 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا خلال عام
٠٤:٤٥:٢٢ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل، عن عدد المستفيدين من خدماتها لتوثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا عبر ناجز، خلال العام الماضي 2022، حيث بلغ عددهم 500 ألف مستفيد، إضافة إلى إنجاز أكثر من مليون مصادقة على طلبات المستفيدين بشكل إلكتروني.

رفع الأداء وسقف الإنجاز في قطاع التوثيق

وأوضحت أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية، مؤكدة أن قائمة الخدمات اشتملت على:

1 – توثيق حضانة.

2 – توثيق وقف.

3 – توثيق زواج.

4 – توثيق ورثة متوفى.

وأشارت إلى أن نظام التوثيق تضمن نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية التي كانت لدى المحاكم في السابق لتكون من خلال نظام التوثيق وبشكل إلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونياً عبر بوابة ناجز، دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التوثيق الخدمات العدلية الرقمية بوابة ناجز قطاع التوثيق وزارة العدل

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