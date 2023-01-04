متحدث «تعليم جدة»: الدراسة عن بعد لن تؤثر بشكل سلبي على الطلاب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث تعليم جدة، الدكتور نايف الزارع، إن الدراسة عن بعد لن تؤثر على سير العملية التعليمية بشكل سلبي على الطلاب.

وأضاف في مداخلة على قناة “الإخبارية”: غدًا هو اليوم الخامس ولم تؤثر على سير العملية التعليمية، الطلاب يتلقون الحصص الدراسية ولا يوجد فاقد زمني في الحصص التعليمية، هناك متابعة من قبل الإشراف التربوي، الجميع يقف على سير العملية التعليمية.

وواصل: أتابع – بحكم عملي – الحصص عبر مدرستي، وهناك زيارات للحصص التي تقام عبر المنصة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أنها قررت تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس بمدارس محافظات الليث والطائف، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع استمرار الحالة المطرية.

الدوام الدراسي سيكون عبر منصة مدرستي

وأوضحت أن الدوام الدراسي غدًا سيكون -عن بُعد- عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة بمدارس جدة ورابغ

كما علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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