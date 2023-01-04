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177 شركة متراجعة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10531 نقطة

177 شركة متراجعة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10531 نقطة

177 شركة متراجعة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10531 نقطة
٠٤:١٧:٠٧ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، منخفضًا 129.04 نقطة ليقفل عند مستوى 10531.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 242 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، وأمريكانا، ومعدنية، والوطنية للتعليم، وإسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: العربي، واليمامة للحديد، وشاكر، وبوان، وصادرات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.44 % و 4.82 %.

الشركات الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وجبل عمر، ودار الأركان، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 235.58 نقطة ليقفل عند مستوى 19323.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 560 ألف سهم تقاسمتها 2194 صفقة.

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