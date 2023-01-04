لمواجهة الصين.. تايوان تعزز قدراتها الدفاعية في المحيطين الهندي والهادئ

تواصل – وكالات:

أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، أن بلادها ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ.

وأوضحت أنها أبلغت الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أن تايوان ستواصل تحسين قدراتها الدفاعية، ومع حلفاء ديمقراطيين آخرين، نحافظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرف آسيا.

وأضافت – حسب «سبوتنيك» – أن الجزيرة تواجه استبدادًا متزايدًا باستمرار، مشيرة إلى أن تايبييه أعلنت تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية إلى عام واحد من الأشهر الأربعة الحالية اعتبارا من 1 يناير 2024، وسط التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.

الصين تطالب أمريكا بقطع العلاقات مع تايوان

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين تطالب الولايات المتحدة بسرعة وقف بيع الأسلحة لتايوان وقطع العلاقات العسكرية مع الجزيرة.

الصين: على أمريكا وقف خلق التوترات

وأكدت أنه على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ الصين الموحدة، وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين بكين وواشنطن، ووقف بيع الأسلحة لتايوان، وقطع الولايات المتحدة العلاقات العسكرية مع تايوان ووقف خلق توترات جديدة عبر المضيق الدولي.

بكين تهدد باتخاذ خطوات للدفاع عن سيادتها

وأوضحت الوزارة أن الصين مستعدة لاتخاذ خطوات للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية، مشيرة إلى أن هذا يأتي ردًا على بيع أمريكا أنظمة فولكانو المضادة للدبابات بقيمة 180 مليون دولار لتايوان.

عبور 71 طائرة صينية خط المنتصف بالمضيق

وعلى الجانب الآخر، أوضحت وزارة الدفاع التايوانية، أن الجزيرة تواجه تهديدًا متزايدًا من الصين، وبحاجة إلى المزيد من القوة، مشيرة إلى عبور 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية خط المنتصف بـ«مضيق تايوان».

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