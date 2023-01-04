معتمرون يبتهلون إلى الله بالرحمة والمغفرة تحت زخات المطر

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وثق مقطع فيديو عددًا كبيرًا من المعتمرين تحت زخات الأمطار وهم يبتهلون إلى الله بالدعاء طالبين المغفرة والرحمة.

ويظهر الفيديو بعض المعتمرات يرفعن أيديهن إلى الله، بينما تتساقط الأمطار على المسجد الحرام.

وفي وقت سابق، تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أحوال المعتمرين بالمسجد الحرام، في جولة تفقدية، أثناء هطول الأمطار.

ووقف السديس في الجولة على أوضاع المسجد الحرام وسير الأعمال والخدمات المقدمة لقاصدي البيت العتيق من عمار ومصلين، واستمع خلالها إلى آراء عدد من المعتمرين عن الخدمات بشتى جنسياتهم.

وأعرب المعتمرون عن بالغ سعادتهم بما يحظاه المسجد الحرام من عناية واهتمام من جانب الرئاسة العامة.

من جانب آخر، عقد السديس اجتماعاً في مكتبه بالمسجد الحرام لبحث الملاحظات ومعالجتها وتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، موجهاً بإنشاء قسم للطوارئ بإدارة النظافة والفرش وكذلك قسم للطوارئ بإدارة الأمن ليكون الجميع على أهبة الاستعداد لكل طارئ على مدار الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنسق بشكل كامل مع الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة من أجل الاستعداد لأي طارئ جوي.