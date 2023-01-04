غدًا.. تعليق الدراسة في مدارس الطائف والليث بسبب الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أنها قررت تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس بمدارس محافظات الليث والطائف، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع استمرار الحالة المطرية.

الدوام الدراسي سيكون عبر منصة مدرستي

وأوضحت أن الدوام الدراسي غدًا سيكون -عن بُعد- عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة بمدارس جدة ورابغ

كما علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الغد

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة «مدرار» الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا حيث تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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