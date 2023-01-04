الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
غدًا.. تعليق الدراسة في مدارس الطائف والليث بسبب الأمطار
اليوم العالمي لطريقة «برايل».. «التعليم» تستعرض خدماتها لذوي الإعاقة البصرية
«الدولار» يتخطى 26 جنيهًا في هذه الدولة
«أمازون وأبل».. أكبر الشركات الخاسرة في القيمة السوقية خلال 2022
ضبط 3 ملايين قرص من «الإمفيتامين» المخدر في تجاويف شاحنة (فيديو)
«الدفاع الروسية»: القضاء على 200 عسكري أوكراني وتدمير 6 مخازن أسلحة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

غدًا.. تعليق الدراسة في مدارس الطائف والليث بسبب الأمطار

غدًا.. تعليق الدراسة في مدارس الطائف والليث بسبب الأمطار

غدًا.. تعليق الدراسة في مدارس الطائف والليث بسبب الأمطار
٠٣:٤٣:٠٩ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أنها قررت تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس بمدارس محافظات الليث والطائف، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع استمرار الحالة المطرية.

الدوام الدراسي سيكون عبر منصة مدرستي

وأوضحت أن الدوام الدراسي غدًا سيكون -عن بُعد- عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة بمدارس جدة ورابغ

كما علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الغد

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة «مدرار» الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا حيث تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تعليق الدراسة بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب الطقس

درجات الحرارة صفر.. الأرصاد يحذر: تغير في الطقس بداية من الخميس على هذه المناطق

عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف وأمطار على مكة وهذه المناطق حتى الغد

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأمطار السيول الطائف تعليق الدراسة تعليم مكة جدة حالة الطقس

مواد ذات صلة

المزيد
الأميرة لمياء بنت ماجد لصحيفة أمريكية : المرأة السعودية ليست في حاجة لحديث الآخرين نيابة عنها

الأميرة لمياء بنت ماجد لصحيفة أمريكية : المرأة السعودية ليست في حاجة لحديث الآخرين نيابة عنها

٠٤:٤٩ م، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٧
«الزراعة» تشكو لـ«الداخلية» زيارة لجان تفتيشية لمشروعاتها

«الزراعة» تشكو لـ«الداخلية» زيارة لجان تفتيشية لمشروعاتها

٠٩:٤٣ ص، الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠١٧
«المرور» يتفاعل مع بلاغ عن سائق حافلة يسير بسرعة كبيرة ويضايق صاحب سيارة (فيديو)

«المرور» يتفاعل مع بلاغ عن سائق حافلة يسير بسرعة كبيرة ويضايق صاحب سيارة (فيديو)

٠٦:١٧ م، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠١٦
تزامناً مع موجة الغبار.. 8 نصائح مهمة من “النقل” لمستخدمي الطرق

تزامناً مع موجة الغبار.. 8 نصائح مهمة من “النقل” لمستخدمي الطرق

٠٤:٤٧ م، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *