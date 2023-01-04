في عام.. «موانئ» تُحقق إنجازات اقتصادية استثنائية ومراكز ريادية عالمية

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، أنها عززت القطاع البحري والموانئ خلال عام 2022م بإنجازات استثنائية واعدة على الأصعدة كافة تُسهم في جعل الموانئ السعودية عنصر جذب استثماري، بما يُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

المملكة تحقق الصدارة العالمية

وأوضحت أن المملكة، حققت الصدارة العالمية في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي؛ حيث جاء:

1 – ميناء الملك عبد الله في المرتبة الأولى بعد أن كان في المركز الثاني.

2 – أحرز ميناء جدة الإسلامي المركز الثامن صعودًا من المركز 53.

3 – تقدم ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى المرتبة الــ 14 بعد أن كان في المركز 102 بما يعزز تنافسية الموانئ الوطنية.

ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب

وأضافت أن المملكة، وارتقت بمركزها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير «UNCTAD» للربع الرابع لعام 2022م بتسجيل «71.33» نقطة بزيادة 1.88 نقطة عن الفترة نفسها من عام 2021م؛ وذلك نتيجة لإضافة 9 خدمات ملاحية جديدة تربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب.

إنشاء 7 مناطق لوجستية متكاملة

وكشفت الهيئة أنها وقعت خلال عام 2022م اتفاقيات استثنائية لإنشاء 7 مناطق لوجستية متكاملة بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، وذلك بشراكات إستراتيجية مع شركات محلية وعالمية ، كما قدمت 14 فرصة استثمارية للقطاع الخاص تشمل تطوير وتشغيل محطات متعددة الأغراض.

3 اتفاقيات مع الشركات الوطنية والعالمية

وبينت أنه في إطار جهودها المُستمرة باتجاه التحول الرقمي أطلقت الهيئة مبادرة الموانئ الذكية مستهدفة أتمتة العمليات التشغيلية في موانئ المملكة، عبر 3 اتفاقيات مع نخبة من الشركات الوطنية والعالمية الرائدة في القطاع التقني واللوجستي، وذلك للتوسع في الخدمات المقدمة بالموانئ الوطنية ومضاعفتها من 46 خدمة حالية إلى 150 خدمة مستهدفة، بقيمة استثمارية تتجاوز مليار ريال.

تحقيق أفضل المنجزات الوطنية في المؤشرات الدولية

وخلال العام المنصرم، حصدت «موانئ»، جائزة برنامج «ندلب» كأفضل جهة تحقيقًا للمنجزات الوطنية في المؤشرات الدولية، وحصولها على جائزة صفقة العام من جوائز التميز لعام 2022 لتطبيقها كافة المعايير الدولية في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وذلك بالتزامن مع حصولها على شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» كأول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل، بعد تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة.

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