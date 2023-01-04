اليوم العالمي لطريقة «برايل».. «التعليم» تستعرض خدماتها لذوي الإعاقة البصرية

تواصل – فريق التحرير:

تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي لطريقة برايل الذي يوافق 4 يناير من كل عام؛ تعزيزًا للوعي بأهمية (برايل)، باعتبارها وسيلة تواصل أساسية لذوي الإعاقة البصرية، وتشجيعًا لذوي الإعاقة البصرية على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم.

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تعزيز نشر واستخدام طريقة برايل

وتقول الوزارة بهذه المناسبة، إنها تولي عناية خاصة بتعزيز نشر واستخدام طريقة برايل في التعليم؛ انطلاقًا من التزامها بإتاحة تلقي المكفوفين تعليمهم من خلال برامج دمج ذوي الإعاقة البصرية في مدارس التعليم العام، باعتبارها المكان التربوي المناسب ليتلقوا فيه تعليمهم مع زملائهم الطلاب، وبالقرب من مقارّ إقامتهم، وتقديم خدمات التربية الخاصة لهم؛ لما له من مردود إيجابي على الطالب من ذوي الإعاقة البصرية وأسرته في المجالات التحصيلية والنفسية والاجتماعية.

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أدوات ووسائل التعليم المساعِدة

وتتعدّد أدوات ووسائل التعليم المساعِدة التي تتيحها الوزارة بطريقة برايل؛ تسهيلاً للعملية التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة البصرية، حيث قامت الوزارة بتكييف مناهج التعليم العام وطباعتها بطريقة برايل، وحرصت على توفير أدوات هندسية برموز برايل، وبرامج قارئات الشاشة وتكبير النصوص معًا، وأجهزة تكبير السبورة والقراءة، وآلات وطابعات للكتابة بطريقة برايل، إلى جانب دور مركز الوسائل التعليمية في إنتاج خرائط بارزة ومجسمات تعليمية محسوسة، علاوة على ما أمنته الوزارة من تقنيات مساعدة.