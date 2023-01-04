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«الدولار» يتخطى 26 جنيهًا في هذه الدولة

«الدولار» يتخطى 26 جنيهًا في هذه الدولة

«الدولار» يتخطى 26 جنيهًا في هذه الدولة
٠٣:٤١:٠٥ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت العملة المصرية تراجعها أمام الدولار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، وتخطى الدولار حاجز الـ 26 جنيهًا مصريًا.

في الوقت نفسه، أصدر بنكي الأهلي ومصر الحكوميين شهادة ادخار جديدة بعائد 25% يصرف سنويًا أو 22.5% يُصرف شهريًا، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.

كان سعر صرف الدولار عند 24.7 جنيه صباح اليوم الأربعاء قبل أن يواصل صعوده أمام العملة المصرية ويصل إلى 26.2 جنيهًا.

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، تهاوى الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 26.5% خلال الربع الأخير من 2022، وبنحو 66% منذ يناير 2022 وحتى الآن.

بداية التراجع كانت في أكتوبر الماضي

وفي نهاية أكتوبر الماضي، هبط الجنيه المصري بنحو 4% إلى 24 جنيهًا مقابل الدولار بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنًا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وجاء الانخفاض بعد قرار البنك المركزي المصري بدء تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وكذلك البدء في الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد.

وكان سعر الجنيه قبل القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري 19.65 جنيهًا للدولار الواحد.

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