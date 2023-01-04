عاجل.. تعليق الدراسة بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب الطقس

تواصل – فريق التحرير:

علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت في بيان عاجل، أنه من المقرر أن يكون دوام اليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الغد

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة «مدرار» الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا حيث تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج إلا للضرورة

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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