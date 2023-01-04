عاجل.. فلسطين تبعث بـ 3 رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها بعثت بثلاثة رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف الانفجار الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة.

فلسطين تطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال

وأوضحت أن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أكد في هذه الرسائل أن الدعوة جاءت بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس للتصدي لاعتداء الوزير المتطرف بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى، مطالبًا بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فقد شددت الوزارة على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة الاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

فلسطين ترحب بالرفض الدولي لاقتحام الأقصى

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بردود الفعل العربية والإسلامية والدولية تجاه الاقتحام الاستفزازي والعدواني الذي ارتكبه الوزير المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل البناء على هذا الإجماع الدولي، لتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بشأن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، وبشأن عقد أي توجيهات أخرى تدرسها القيادة الفلسطينية بهذا الشأن على المستويين العربي والإسلامي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأشقاء العرب.

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

في الوقت نفسه، اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته.

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