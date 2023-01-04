دراسة: هذا ما تفعله وسائل التواصل الاجتماعي في أدمغة المراهقين

تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة جديدة من أن الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي يوميًا من جانب المراهقين يمكن أن يؤثر على نمو الدماغ لديهم.

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حساسية مرتفعة تجاه المكافآت والعقاب

ووجد الباحثون في جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة أن طلاب المدارس المتوسطة الذين دأبوا على استخدم منصات التواصل الاجتماعي لديهم معدلات أعلى من الحساسية للمكافآت والعقاب، وفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية “جاما بيدياتريكس.

وقالت الدكتورة إيفا تيلزر، الأستاذة المساعدة في علم النفس وعلم الأعصاب في جامعة نورث كارولينا: إن “هذا يمهد الطريق لكيفية استمرار الدماغ في التطور إلى مرحلة البلوغ”.

ودرس الباحثون 169 طالبًا في الصفين السادس والسابع على مدى ثلاث سنوات، ووجدوا أن أولئك الذين اعتادوا التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي في مرحلة المراهقة المبكرة كانوا أكثر عرضة لتغيرات في حساسية الدماغ للمكافآت والعقوبات الاجتماعية.

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أكثر من 20 مرة في اليوم

وطُلب من الطلاب توثيق عدد المرات التي زاروا فيها كل منصة، حيث أبلغ بعضهم أكثر من 20 مرة في اليوم. كما حضر المشاركون جلسة تصوير الدماغ لقياس استجاباتهم العصبية لتلقي المكافآت الاجتماعية وتجنب العقوبات الاجتماعية.

ووجد الباحثون، أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا والذين دأبوا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر أظهروا مسارات عصبية مميزة عند توقع ردود الفعل الاجتماعية، مقارنة بأولئك الذين قاموا بفحص المنصات بشكل أقل.

وأصبحت سلامة الاستخدام والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في سن مبكرة موضوعًا متكررًا للدراسات التي تربط استخدامها بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب ومشكلات الصحة العقلية الأخرى.

وفي الشهر الماضي، قدم أحد المشرعين في ولاية فلوريدا مشروع قانون يلزم المدارس بتدريس مقرر دراسي حول سلامة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا داني بورجيس: “يتعلق الأمر بحماية الأطفال. إنه يتعلق بمساعدتهم على إدراك أن الأشياء التي يقومون بها اليوم قد تعيش طويلاً بعد نشرها”.

المراهقة المبكرة وقت حرج لنمو الدماغ

وتعد المراهقة المبكرة وقتًا حرجًا لنمو الدماغ، كما أنها أصبحت فترة استخدام كبير لوسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا للدراسة.

وقالت تيلزر: “الحساسية المتزايدة قد تؤدي لاحقًا إلى سلوكيات قهرية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو قد تعكس تغيرًا عصبيًا تكيفيًا يساعد المراهقين على التنقل في عوالمهم الاجتماعية”.