اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن في مكة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، أنها اختتمت التصفيات الأولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والعشرين، والتي أقيمت في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة، بمشاركة 70 حافظاً وحافظة.

هذه المسابقة تعد معلمًا من معالم التنافس الشريف

وأكدت أن هذه المسابقة تعد معلمًا من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم، وتلاوته وتجويده، وتحظى بدعم وعناية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ وبإشراف ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

التصفيات الأولية شارك فيها 70 مشاركًا

وأوضحت أن هذه التصفيات الأولية شارك فيها 70 مشاركًا من الجنسين توزعوا على 46 مشاركًا من فئة البنين و24 مشاركة من فئة البنات رشحوا من قبل 18 جمعية بالمنطقة من مجموع 29 جمعية قرآنية تتوزع مناشطها التعليمية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.

مجموع الجوائز يبلغ 3.366.000 ريال

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ مجموع جوائزها 3.366.000 ريال، وتقام تصفياتها النهائية خلال شهر شعبان القادم، وحفل تكريم الفائزين من البنين والبنات غرة شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ، بمدينة الرياض.

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