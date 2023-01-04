الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن في مكة
600 شخص.. ولاية أمريكية تدفع تعويضات لضحايا «التعقيم القسري»
تحذير من المركز الوطني للطب البديل لمستخدمي العلاجات العشبية
«البيئة» زراعة بذور 20 طنًا من تقاوي القمح الجديدة على 100 هكتار
تعرف على الرسوم الجديدة لتجديد تأشيرات الخروج والعودة
«الصحة»: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 30 حالة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن في مكة

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن في مكة

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن في مكة
٠٢:٣٥:٢٦ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، أنها اختتمت التصفيات الأولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والعشرين، والتي أقيمت في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة، بمشاركة 70 حافظاً وحافظة.

هذه المسابقة تعد معلمًا من معالم التنافس الشريف

وأكدت أن هذه المسابقة تعد معلمًا من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم، وتلاوته وتجويده، وتحظى بدعم وعناية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ وبإشراف ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

التصفيات الأولية شارك فيها 70 مشاركًا

وأوضحت أن هذه التصفيات الأولية شارك فيها 70 مشاركًا من الجنسين توزعوا على 46 مشاركًا من فئة البنين و24 مشاركة من فئة البنات رشحوا من قبل 18 جمعية بالمنطقة من مجموع 29 جمعية قرآنية تتوزع مناشطها التعليمية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.

مجموع الجوائز يبلغ  3.366.000 ريال

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ مجموع جوائزها 3.366.000 ريال، وتقام تصفياتها النهائية خلال شهر شعبان القادم، وحفل تكريم الفائزين من البنين والبنات غرة شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ، بمدينة الرياض.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. تجربة ملهمة لشخص حفظ القرآن ويختمه أسبوعيًا دون الرجوع إلى المصحف

على قدر النوايا تكون العطايا.. شاب مصاب بالتوحد يحفظ القرآن كاملاً وبلغات متعددة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الملك سلمان حفظ القرآن الكريم مسابقة مكة وزارة-الشؤون-الإسلامية

مواد ذات صلة

المزيد
أخبار الصباح: السويد تسعى للتواصل مع المملكة.. وتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات

أخبار الصباح: السويد تسعى للتواصل مع المملكة.. وتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات

١٠:١٨ ص، الخميس، ١٩ مارس ٢٠١٥
صحتك تهمنا.. 10 نصائح لوقاية ضيوف الرحمن من الأمراض في موسم الحج (فيديوجراف)

صحتك تهمنا.. 10 نصائح لوقاية ضيوف الرحمن من الأمراض في موسم الحج (فيديوجراف)

٠٧:٠٧ م، الجمعة، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
208 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري

208 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري

٠٣:٥٩ م، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
عرض أكبر ألماسة بيضاء للبيع بمبلغ خيالي

عرض أكبر ألماسة بيضاء للبيع بمبلغ خيالي

٠٩:١٢ م، الجمعة، ٠٦ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *