600 شخص.. ولاية أمريكية تدفع تعويضات لضحايا «التعقيم القسري»

تواصل – وكالات:

تسعى ولاية كاليفورنيا الأمريكية للعثور على 600 شخص أفقدتهم القدرة على الإنجاب بتعقيمهم إما ضد إرادتهم أو بدون علمهم، لتقديم تعويضات لاتقل عن 15 ألف دولار لكل منهم.

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تعويضات بقيمة 4.5 ملايين دولار

ورصدت الولاية برنامجًا تكلفته 4.5 ملايين دولار لدفع التعويضات للمضارين لكن بعد عام من البحث، لم توافق على تعويض سوى 51 شخصًا فقط من أصل 310 طلبات تلقتها، بحسب وكالة “الاسوشتيدبرس”.

وبينما لم يتبق سوى عام واحد، رفض مسؤولو الولاية 103 أشخاص، كما رفضوا ثلاثة طلبات غير مكتملة، فيما تجري معالجة 153 طلبًا – لكنهم أشاروا إلى صعوبة التحقق من الطلبات لأن العديد من السجلات فُقد أو دُمر.

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شروط دفع التعويضات

وتشترط الولاية لدفع التعويضات أن تكون لمن جرى تعقيمهم من قبل الحكومة خلال ما يسمى بحركة تحسين النسل التي بلغت ذروتها خلال الثلاثينيات، ومجموعة أصغر جرى تعقيمهم أثناء وجودهم في سجون الولاية منذ حوالي عقد من الزمان.

وقالت ليندا جليدهيل، المديرة التنفيذية لمجلس تعويضات ضحايا كاليفورنيا التي تشرف على البرنامج: “نحاول العثور على جميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها، وفي بعض الأحيان لا نملك سوى الأمل في عثور شخص على معلومات أكثر تفصيلاً بمفرده. في بعض الأحيان لا نملك القدرة على التحقق مما حدث”.

وفي عام 2021، أصبحت كانت كاليفورنيا الولاية الثالثة التي توافق على برنامج تعويضات التعقيم القسري، حيث انضمت إلى ولايتي كارولاينا الشمالية وفيرجينيا. لكن كاليفورنيا كانت أول ولاية تضم ضحايا جدد من نظام السجون في الولاية.

وسعت حركة تحسين النسل إلى منع بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أو إعاقات جسدية من القدرة على إنجاب أطفال.

يذكر أن ولاية كاليفورنيا كانت تمتلك أكبر برنامج تعقيم قسري في البلاد، حيث جرى بتعقيم حوالي 20 ألف شخص بدءًا من عام 1909. وبلغ البرنامج من الشهرة أنه ألهم سلطات ألمانيا النازية فيما بعد. ولم تلغ الولاية قانون تحسين النسل حتى عام 1979.