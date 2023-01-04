الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير من المركز الوطني للطب البديل لمستخدمي العلاجات العشبية
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تحذير من المركز الوطني للطب البديل لمستخدمي العلاجات العشبية

تحذير من المركز الوطني للطب البديل لمستخدمي العلاجات العشبية

تحذير من المركز الوطني للطب البديل لمستخدمي العلاجات العشبية
٠٢:١٩:٤٩ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي لمستخدمي الأعشاب، تحذيرًا لمستخدمي العلاجات العشبية.

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التداوي بالأعشاب

وقال في حسابه عبر موقع “تويتر”: “من الممكن أن تعالج الأعشاب بعض الأمراض أو تخفف من حدّة أعراضها، ولكن قد تسبب لك الكثير من المضاعفات، فاحرص على الاستشارة الطبية قبل البدء بتناول أي عشبة أو خلطة عشبية”.

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يُذكر أن الأعشاب كانت أساسًا للمعالجة الطبية منذ ما قبل التاريخ، وما زال التداوي بالأعشاب أو طب الأعشاب يُمارس على نطاق واسع اليوم، لكن هناك تحذيرات من استخدامه على نطاق واسع دون استشارة.

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التداوي بالأعشاب العلاجات العشبية المركز الوطني للطب البديل والتكميلي طب الأعشاب

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