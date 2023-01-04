«الصحة»: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 30 حالة

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 30 حالة ووفاة حالتين.

وأضافت في أحدث بيان لها: بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 827.128 حالة، من بينها 2869 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 16 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي

وتابعت: في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 814.733 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9526 حالة وفاة.

وأمس، أعلنت الوزارة تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 32 حالة ووفاة 3 حالات.

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