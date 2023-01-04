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«البيئة» زراعة بذور 20 طنًا من تقاوي القمح الجديدة على 100 هكتار
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«البيئة» زراعة بذور 20 طنًا من تقاوي القمح الجديدة على 100 هكتار

«البيئة» زراعة بذور 20 طنًا من تقاوي القمح الجديدة على 100 هكتار

«البيئة» زراعة بذور 20 طنًا من تقاوي القمح الجديدة على 100 هكتار
٠٢:١٢:١٨ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إتمام زراعة بذور 20 طنًا من تقاوي عدد من أصناف القمح الجديدة تتضمن صنفين من قمح الديورم، وآخرين من قمح الخبز، وذلك على مساحة تقدر بـ 100 هكتار في عدد من مناطق المملكة.

وتسعى الوزارة لزيادة إنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكدة أنها تستهدف إدخال أصناف زراعية جديدة من القمح.

وأضافت أن هذه الأصناف تعد من أصناف القمح الجديدة عالية الجودة والإنتاجية، التي أدخلت زراعتها بناء على توجه الوزارة بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية.

وتابعت أن زراعة أصناف القمح الجديدة تأتي بهدف تعزيز سبل التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” والوزارة ممثلة في مركز البذور والتقاوي، لزراعة بذور 20 طنًا من الأصناف المعتمدة والمتفوقة في العديد من الدول العربية.

كانت الوزارة أعلنت عن طرح فرصة استثمارية في الزراعة المائية بمحافظة الدوادمي، لغرض إنتاج الخضراوات بجودة عالية وترشيد استهلاك مياه الري.

وقالت الوزارة إن المساحة المطروحة للاستثمار تقدر بنحو 156.043.77 ، لافتة إلى أن هناك 3 أهداف للغرض من الاستثمار في هذه المنطقة.

3 أهداف للاستثمار في هذه المنطقة

1- إنتاج الخضراوات بجودة عالية.

2- المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

3- ترشيد استهلاك مياه الري.

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