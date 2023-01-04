تعرف على الرسوم الجديدة لتجديد تأشيرات الخروج والعودة

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أقر مجلس الوزراء، تعديلاً جديدًا يضاعف رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة للمقيمين وذلك حال تواجدهم خارج المملكة.

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200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين

وينص التعديل الجديد على أن رسوم تأشيرة الخروج والعودة هي 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان المقيم خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفًا، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

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500 ريال لسفرات عدة ولمدة 3 أشهر

في حين تبلغ الرسوم 500 ريال لسفرات عدة ولمدة 3 أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة، يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفًا، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

ونص تعديل المادة 38 من نظام الإقامة الذي نشر في الصحيفة الرسمية “أم القرى”، على تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية، إذا كانوا خارج المملكة، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسمٍ مضاعف عمّا يتم تحصيله إذا كانوا داخل المملكة.