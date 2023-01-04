بالفيديو.. مشاهد جوية وأرضية لسيول شويحط شمال سكاكا بالجوف

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، جرت السيول المتدفقة شمال محافظة سكاكا بمنطقة الجوف.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، مشاهد جوية وأرضية لسيول شويحط شمال سكاكا بالجو، وذلك أنه وسط الأجواء الباردة والحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، فإنها تُحذر من فرص هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية على مناطق ومكة المكرمة والشرقية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

ودعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا حيث تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

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