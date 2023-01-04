«الأراضي البيضاء»: تُصدر 4600 فاتورة رسوم للمرحلة الثانية في هذه المدن

تواصل – واس:

أصدر برنامج الأراضي البيضاء أكثر من 4600 فاتورة ضمن الدورة الأولى للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام، مشيراً إلى أن الفواتير صدرت على نحو 3500 أرضٍ واقعة داخل النطاق العمراني المعلن للمرحلة الثانية، مبيناً أن فواتير الدورة الأولى لرسوم الأراضي في المدن المذكورة صدرت بتاريخ 29 ديسمبر 2022 الموافق 5 جمادى الثاني 1444ه.

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16000 فاتورة في المدن التي تم تطبيق النظام فيها

وأوضح البرنامج في بيان صحفي، اليوم، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي تم تطبيق النظام فيها، داعياً المُلاك إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

ونوه البرنامج إلى أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط التاليhttps://lands.housing.sa/ar.

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تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة

يُذكر أن البرنامج أجرى تعديلات تضمّنت إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إلى جانب قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم في أغسطس 2020، يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقوداً وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.