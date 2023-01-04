«الخارجية الأمريكية»: احتجاجات إيران عفوية وتجاوزت الحدود القومية والجغرافية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاحتجاجات التي تتوسع في جميع أنحاء إيران، عفوية وتجاوزت الحدود القومية والجغرافية.

النظام يفصل أستاذُا جامعيًا

وحسب «إيران إنترناشيونال» فقد أدم النظام على فصل فرشيد نوروزي، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة مازندران، لدعمه الطلاب ورفضه تقديم قائمة الطلاب المضربين رغم الضغوط الأمنية التي تعرض لها.

الأمن الإيراني يقتل 516 متظاهرًا حتى الآن

وكشفت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية وصل إلى ما لا يقل عن 516 شخصًا حتى يوم الاثنين 2 يناير، حيث قُتل ما لا يقل عن 516 شخصًا منذ 17 سبتمبر، يوم بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، حتى يوم الاثنين 2 يناير، منهم 70 على الأقل من الأطفال كانوا دون سن الثامنة عشرة.

161 مدينة إيرانية مسرحًا لمظاهرات مناهضة للنظام

وأوضحت أنه حتى يوم الاثنين 2 يناير، كانت 161 مدينة إيرانية مسرحًا لمظاهرات مناهضة للنظام، وتم اعتقال ما لا يقل عن 19204 متظاهرًا، تم تحديد هوية 4566، واعتقال 687 طالبًا حتى الآن، وكانت 144 جامعة على الأقل مسرحًا لاحتجاجات طلابية خلال هذه الفترة.

إحراق صور سليماني في ذكرى مقتله

في الوقت نفسه، أحيى الثوار الإيرانيون ذكرى مقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري السابق، بطريقتهم الخاصة، حيث وثقت مقاطع فيديو متعددة، إحراق المتظاهرين صور سليماني في طهران ومدن إيرانية، ورسم صور ملطخة باللون الأحمر، وكتبوا عليها «إرهابي».

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