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تنبيه هام.. سفارة المملكة في سريلانكا تعلن تسهيلًا جديدًا في إجراءات السفر
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تنبيه هام.. سفارة المملكة في سريلانكا تعلن تسهيلًا جديدًا في إجراءات السفر

تنبيه هام.. سفارة المملكة في سريلانكا تعلن تسهيلًا جديدًا في إجراءات السفر

تنبيه هام.. سفارة المملكة في سريلانكا تعلن تسهيلًا جديدًا في إجراءات السفر
١٢:٣٩:٠٨ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

كشفت سفارة المملكة في سريلانكا، اليوم الأربعاء، عن اعتماد تسهيلات جديدة من قبل السلطات السريلانكية تتعلق بإجراءات القدوم إلى أراضيها.

وقالت السفارة، على حسابها بـ“تويتر”، إن المديرية العامة للجوازات السريلانكية أطلقت خدمة تعبئة استمارة بطاقة الوصول للأجانب عن طريق الإنترنت قبل السفر بثلاثة أيام، وذلك اعتبارًا من الأحد الماضي.

وأشارت إلى أن هذا القرار يستهدف تسهيل إجراءات الوصول.

ومؤخرا، قالت منصة “مساند” لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، إنه لا توجد مشكلة في الاستقدام من دولة سريلانكا وجميع الأنظمة تعمل بالشكل المطلوب.

جاء ذلك في تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المواطنين، بخصوص تضارب آراء المكاتب حول وجود مشكلة في استقدام العمالة المنزلية من سريلانكا.

استقدام العمالة المنزلية من سريلانكا

وردت المنصة على السؤال بالقول: “بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه لا توجد مشكلة في الاستقدام من دولة سريلانكا وجميع الأنظمة تعمل بالشكل المطلوب”.

وأضافت: “وخلال فترة التجربة يكون مكتب الاستقدام مسؤولاً عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة 90 يومًا، تبدأ من تاريخ قدومه للمملكة”.

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هل توجد مشكلة في استقدام عمالة منزلية من سريلانكا؟.. «مساند» يرد

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