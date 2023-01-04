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نهاية وبداية.. كيف صنعت «كورونا» قصة نجاح لشاب أُقيل من وظيفته؟ (فيديو)
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نهاية وبداية.. كيف صنعت «كورونا» قصة نجاح لشاب أُقيل من وظيفته؟ (فيديو)

نهاية وبداية.. كيف صنعت «كورونا» قصة نجاح لشاب أُقيل من وظيفته؟ (فيديو)

نهاية وبداية.. كيف صنعت «كورونا» قصة نجاح لشاب أُقيل من وظيفته؟ (فيديو)
٠١:٢٢:٢٠ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كانت جائحة كورونا سببًا في صناعة قصة نجاحه بعد استغناء إحدى الشركات البترولية عن خدماته.

هكذا وجد، هاني الخميس، نفسه بلا وظيفة وبلا عمل؛ فلم يستسلم للظروف، ولكنه عمل واجتهد وكافح وبذل حتى حقق لنفسه النجاح بأفضل مما كان يتوقع.

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قصة نجاح للعمل الحر

استطاع الخميس أن يُحوّل نهاية عمله الوظيفي لبداية قصة نجاح للعمل الحر، فبدأ بصياغة الخواتم الفضة، إلى جانب اهتمامه بالأحجار الكريمة والنادرة

وقال الحسيني لفضائية “الإخبارية”: “مع أزمة كورونا تم الاستغناء عن عملي بإحدى الشركات، وبعد الجلوس في البيت حاولت بيع المقتنيات التي كنت أمتلكها منذ عام 1997 فوجدت مردودها طيبًا”.

محل في سوق القيصرية التاريخي

وأضاف: “الآن أصبحت أمتلك محلاً في سوق القيصرية التاريخي الذي يُعد أحد أقدم الأسواق بمنطقة الخليج، في صياغة الخواتم وقص الأحجار”.

وأشار إلى أن مردود عمله جيد، حيث يكتسب 15 ألف ريال شهريًا، لافتًا إلى أنه يمتلك عضوية في مختبر سويسري، ويعمل على تطوير نفسه في صناعة الأحجار الكريمة، من خلال الدراسة بأحد المعاهد في تايلاند.

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