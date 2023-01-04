شاهد.. الثلوج الكثيفة تُغطي جبل اللوز مع أجواء باردة في تبوك

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي تتساقط فيه الأمطار على مراكز منطقة تبوك، تساقطت الثلوج بكثافة على مرتفعات جبل اللوز.

مرتفعات جبل اللوز تكتسي بالزائر الأبيض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الموجة القطبية التي أدت لتساقط الثلوج على معظم جبال مركز اللوز في مشهد اكتسائه بالزائر الأبيض الذي اعتادته منطقة تبوك كل عام.

المنخفض يتركز شمال المملكة

وكشفت جمعية الطقس والمناخ، عن تموضع مركز الضغط الجوي المنخفض شمال المملكة اليوم، وعليه تنشط الرياح السطحية والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من الوسطى والشمال.

أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الغد

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة «مدرار» الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض والشمالية والباحة وعسير والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا حيث تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

اقرأ أيضًا:

تبوك.. الثلوج تكسو مرتفعات جبل اللوز باللون الأبيض (صور)

شاهد.. الثلوج تتساقط بكثافة و«الزائر الأبيض» يكسو مرتفعات جبل اللوز

مع موجة البرد.. «المسند» يكشف أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء