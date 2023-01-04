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تفاصيل مثيرة.. 10 دقائق حاسمة تنقذ حياة مريض بجدة

تفاصيل مثيرة.. 10 دقائق حاسمة تنقذ حياة مريض بجدة

تفاصيل مثيرة.. 10 دقائق حاسمة تنقذ حياة مريض بجدة
١٢:٤٠:٥٧ م، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

تمكن فريق طبي تخصصي في علاج أمراض القلب في محافظة جدة من إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطة قلبية حادة في عملية استغرقت 10 دقائق تكللت بالنجاح.

وأوضحت صحة جدة أن الفريق الطبي المختص في أمراض القلب والقسطرة القلبية استقبل مريضاً خمسينياً يعاني من أزمة قلبية حادة، حيث تم على الفور إجراء التدخلات العلاجية لاستقرار الحالة.

وأكدت أنه تم إجراء الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية التي أكدت وجود احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب تسبب في مضاعفات سلبية الحالة مما استدعى على الفور نقله إلى معمل القسطرة القلبية وإجراء عملية قسطرة تداخلية علاجية عاجلة.

الشريان الأمامي

وتم خلال العملية وضع دعامة في الشريان الأمامي النازل، ثم خرج المريض من غرفة العمليات إلى جناح العناية القلبية لمتابعة الحالة مع الفرق الطبية والتمريضية لتقديم الخدمات العلاجية للحالة بحسب الإجراءات الصحية المتعارف عليها للتعامل مع تلك الحالات حتى تماثل للشفاء تدريجياً وخرج من المستشفى بصحة جيدة.

يذكر أن مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة تعامل خلال العام الماضي مع 116 حالة إنقاذ حياة، وتم إجراء 2018 عملية قسطرة قلبية تداخلية علاجية، كما بلغ عدد مراجعي عيادات مركز القلب التخصصي الخارجية 6224 مراجعاً.

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