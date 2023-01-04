عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف وأمطار على مكة وهذه المناطق حتى الغد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، فإنها تُحذر من فرص هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية على مناطق مكة المكرمة والشرقية.

الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»، أن الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، وأن الحالة المطرية المتوقعة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا بالأمواج وتساقطًا للبرد وسيولاً وانعدامًا للرؤية، وأنها تستمر حتى الساعة 2 من صباح يوم غد الخميس.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على مكة المكرمة

كما حذرت من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل «الكامل والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة والليث والشعيبة وجدة وخليص وعسفان والطائف»، وأنها تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.

أمطار على الشرقية حتى صباح الغد

وأشارت إلى تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الشرقية، تشمل «الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا»، وأنها مستمرة حتى الساعة 2 من صباح يوم غد الخميس.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج إلا للضرورة

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا حيث تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

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