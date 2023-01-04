وحملة اعتقالات.. إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لمناطق في الضفة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة شابين فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لمناطق في الضفة الغربية.

وأوضحت أن قوات الاحتلال نفذت، صباح اليوم، حملة دهم وتفتيش واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها إطلاق نار كثيف على منازل الفلسطينيين.

الاحتلال يدهس شابًا جنوب جنين

كما قامت قوات الاحتلال بدهس شاب في بلدة الزبابدة جنوب جنين أثناء اقتحام البلدة، وأصابت شابًا بالرصاص خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم أسيرين محررين عقب اقتحام منازلهم، كما تم اعتقال شاب من حي رأس العامود بالقدس المحتلة، وثلاثة شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله، وشابين من نابلس.

وفي قطاع غزة أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من رام الله

وحسب وكالة «وفا» الرسمية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم شقيقان، حيث اقتحم جيش الاحتلال مخيم الجلزون، واعتقل الشابين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل البرغوثي، واعتقلته هو ونجله الأسير المحرر باسل، وأفرجت عنهما لاحقا، فيما أصيب 11 شابًا خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.

رابطة العالم الإسلامي والمملكة تدينان اقتحام الأقصى

في الوقت نفسه، أدانت المملكة ورابطة العالم الإسلامي اقتحام وزير الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى الشريف، منددة بهذه الممارسات الاستفزازية التي تنتهك حرمة المقدسات الإسلامية، وتتعارض مع القوانين والأعراف في احترام المقدسات الدينية، محذِّرة من هذه الانتهاكات الخطرة.

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