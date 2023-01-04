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30 في جازان و7 بطريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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30 في جازان و7 بطريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

30 في جازان و7 بطريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

30 في جازان و7 بطريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
١١:٠٨:٤٤ ص، الأربعاء، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان، و27 درجة في القنفذة، و25 درجة في مكة المكرمة،  و19 درجة في الرياض، و18 درجة في المدينة المنورة وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 19 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 7 درجات مئوية في طريف.

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أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الغد

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة «مدرار» الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض والشمالية والباحة وعسير والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد

في الوقت نفسه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من الخميس القادم، انخفاضًا ملموسًا حيث تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين «صفر – 5» درجات مئوية، يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين «5 – 9» درجات مئوية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة الأمطار جازان جريان السيول حائل حالة الطقس طريف

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