«المرور» لسائقي الشاحنات: هذه المخالفة عقوبتها تصل لـ100 ألف ريال

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قال المرور السعودي، اليوم الأربعاء، إن تجاوز محطة وزن الشاحنات يعرض لمخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال.

وقال على حسابه بـ”تويتر”، إن ارتكاب مخالفة تجاوز محطات الوزن عقوبته 5 آلاف ريال تتضاعف في حال التكرار بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

وأشار إلى أن هناك كاميرات لرصد الشاحنة بين مدخل ومخرج محطة الوزن.

وفي وقت سابق، حددت الهيئة العامة للنقل، 8 اشتراطات أساسية تسهم في الحفاظ على سلامة سائقي الشاحنات على الطرق البرية، من بينها اللياقة الصحية الجيدة.

جاء ذلك في إنفوجرافيك توضيحي نشرته الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الاشتراطات الثمانية

1-التأكد من اللياقة الصحية.

2-التأكد من خلوك من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى فقدان الوعي مثل الصرع.

3-التوقف عن القيادة في حال عدم القدرة على أداء المهمة بأكمل وجه للإصابة بالكسور أو الجروح.

4-التحقق من سلامة الشاحنة قبل بدء الرحلة.

5- توفر أدوات السلامة للشاحنات، مع وجود معدات السلامة المناسبة مثل طفاية الحريق.

6-عدم القيادة لساعات طويلة متواصلة.

7-الحصول على النوم الكافي.

8-عدم تعاطي الأدوية.

والأربعاء، كشفت الهيئة العامة للنقل، عن موعد انتهاء المهلة التصحيحية، الخاصة بالمبادرة التشجيعية للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن المهلة ستنتهي بعد أقل من 90 يومًا، وذلك في تاريخ 07 ديسمبر 2022م – الموافق 13 جمادى الأولى 1444هـ.

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